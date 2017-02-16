Омские полицейские устанавливают личность школьника, угрожавшего учителям расправой

Проверка омской полиции установила личность школьника, угрожавшего своим учителям физической расправой. Оказалось, что школьник предположительно учится в 43 омской гимназии.

Напомним, что сегодня утром в социальных сетях появилась запись, на котором несовершеннолетний омич с ножом в руках рассказывает, кого и как из учителей своей школы он будет резать. Так же он сообщил, что после убийства «членов жюри и директрисы» намерен совершить суицид. Внимание, видео содержит ненаромативную лексику.

На данный момент видео набрало свыше 170 тысяч просмотров. Оказалось, что поводом для угроз стал тот факт, что молодого человека не допустили до выпускных экзаменов, так как он не набрал достаточного количества баллов. По некоторым сведениям, омские полицейские заинтересовались поведением школьника и уже выяснили его личность.