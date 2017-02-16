В больнице Новороссийска умерла беременная женщина: возбуждено дело

В ноябре 2016 года 31-летняя беременная женщина была госпитализирована в инфекционную больницу № 3 города Новороссийска. Медики диагностировали у нее острую респираторную инфекцию.

Через несколько часов из-за ухудшения состояния пациентку перевели и перинатальный центр, где она скончалась на следующее утро. По предварительным данным, причиной смерти стало тяжелое заражение организма — сепсис в форме септицемии.