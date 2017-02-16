Супруги под угрозой пистолета забрали у красноярца талоны на бензин

Правоохранители перехватили супружескую пару, которая на пр. Красноярском рабочем ограбила 31-летнего прохожего. Под угрозой пистолета муж и жена забрали у мужчины талоны на бензин. Общая сумма награбленного составила 138 тыс. рублей. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе краевого отделения Росгвардии.

После совершенного разбойного ограбления супруги сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. В городе экстренно ввели план «Перехват». В течение 10 минут подозреваемых удалось задержать. У них изъяли похищенные талоны и травматический пистолет.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ “Разбой”», — говорится в сообщении.

Добавим, что задержанными оказались 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Оба супруга ранее к уголовной ответственности не привлекались.