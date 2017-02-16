Ангарчанина задержали при продаже часов с встроенной скрытой камерой

Ангарчанина задержали, когда он попытался продать часы со скрытой видеокамерой. Как 16 февраля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в отношение 46-лентнего мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей.

По версии следствия, в конце декабря 2016 года мужчина разместил в Интернете объявление о продаже настольных часов со встроенной видеокамерой. Через некоторое время подозреваемый встретился с покупателем и передал ему часы, за что получил две тысячи рублей. В этот момент продавец был задержан сотрудниками полиции.