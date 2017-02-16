Ангарчанина задержали при продаже часов с встроенной скрытой камерой
Мужчину в Иркутской области будут судить за продажу скрытой камеры.
Мужчину в Иркутской области будут судить за продажу скрытой камеры.
Ангарчанина задержали, когда он попытался продать часы со скрытой видеокамерой. Как 16 февраля 2017 года сообщила
По версии следствия, в конце декабря 2016 года мужчина разместил в Интернете объявление о продаже настольных часов со встроенной видеокамерой. Через некоторое время подозреваемый встретился с покупателем и передал ему часы, за что получил две тысячи рублей. В этот момент продавец был задержан сотрудниками полиции.
К специальным техническим средствам относятся: приборы для негласного получения акустической информации, визуального наблюдения, прослушивания телефонных переговоров. Оборот таких специальных устройств установлен федеральным законом, использовать их вправе только сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в ходе