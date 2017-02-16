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11:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ангарчанина задержали при продаже часов с встроенной скрытой камерой

Мужчину в Иркутской области будут судить за продажу скрытой камеры.

Ангарчанина задержали, когда он попытался продать часы со скрытой видеокамерой. Как 16 февраля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в отношение 46-лентнего мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей.

По версии следствия, в конце декабря 2016 года мужчина разместил в Интернете объявление о продаже настольных часов со встроенной видеокамерой. Через некоторое время подозреваемый встретился с покупателем и передал ему часы, за что получил две тысячи рублей. В этот момент продавец был задержан сотрудниками полиции.

К специальным техническим средствам относятся: приборы для негласного получения акустической информации, визуального наблюдения, прослушивания телефонных переговоров. Оборот таких специальных устройств установлен федеральным законом, использовать их вправе только сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в ходе оперативно-розыскной деятельности. Разработка, производство, реализация и приобретение специальных технических средств могут осуществляться исключительно на основании лицензии, выданной Федеральной службой безопасности.

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