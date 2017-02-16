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10:06 (мск), источник: VLADNEWS

Подпорную стену во Владивостоке восстановят к апрелю

Геологи проведут обследование на предмет безопасности соседних зданий.

Источник: VLADNEWS

Директор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимир Смотриковский рассказал, как будут ликвидироваться последствия обрушения опорной стены на стройке во Владивостоке и сколько времени займут эти мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По итогам совещания оперативного штаба глава учреждения, обеспечивающего научно-техническое сопровождение проекта по устранению последствий, сообщил о том, что специалисты приняли решение о восстановлении подпорной стены.

«Необходимо заново возвести подпорную стену с контрфорсами для дальнейшей засыпки под конструкции и трубы теплотрассы, но к этим работам приступят только после того, как запустят временную ветку теплотрассы, в обход нынешней, а деформированный участок заменят. На эти работы уйдет порядка двух месяцев, необходимо завершить их в холодный период», — отметил Владимир Смотриковский.

Директор «ДальНИИС» подчеркнул, эксперты уже провели предварительный анализ ситуации.

«Нам понятно, что произошло — нарушение связности грунта, среди причин рассматривается четыре версии: нарушение технологии строительного процесса, ошибки в проектировании, природное или техногенное воздействие, последняя в качестве основной. Нарушение целостности грунта происходит при наличия определенного воздействия, возможно, теплотрасса давала течь, и вода размывала грунт», — добавил он.

Владимир Смотриковский также отметил, геологи проведут обследование на предмет безопасности соседних зданий.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10×50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Вчера во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд — это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. На месте обрушения грунта на улице Станюковича во Владивостоке проложат временную ветку теплотрассы на время ремонта поврежденного участка.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что Подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

Сейчас в районе обвала продолжают работать специалисты различных ведомств.

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