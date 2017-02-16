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10:03 (мск), источник: Nakanune.ru

ГУ МВД: Инцидента с взрывом куклы-бомбы в Нижнем Тагиле не было

Правоохранительные органы проводят проверку по факту травмы мужчины от взрывного устройства в Нижнем Тагиле. Сотрудники полиции изъяли фрагменты газового баллончика, изоленты и спичек. Сейчас они выясняют обстоятельства произошедшего.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МДВ по Свердловской области.

«Органы внутренних дел Нижнего Тагила по данному факту проводят проверку. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение. Кроме того, отмечу, что сведения об обнаружении и взрыве так называемой “бомбы-куклы” не соответствуют действительности», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, подполковник Валерий Горелых.

В СМИ появляются сообщения о взрыве куклы-бомбы. По словам пострадавшего, в селе Черноисточинск под Нижним Тагилом он поднял из сугроба куклу, которая оказалась взрывным устройством. Кукла лежала в сугробе, мужчина увидел ее и решил подобрать, чтобы переложить на видное место. Она взорвалась у него в руках. У пострадавшего рваные раны и переломы рук.

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