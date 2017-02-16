ГУ МВД: Инцидента с взрывом куклы-бомбы в Нижнем Тагиле не было

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МДВ по Свердловской области.

«Органы внутренних дел Нижнего Тагила по данному факту проводят проверку. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение. Кроме того, отмечу, что сведения об обнаружении и взрыве так называемой “бомбы-куклы” не соответствуют действительности», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, подполковник Валерий Горелых.