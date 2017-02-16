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11:52 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Погибший не был жителем пострадавшего в огне дома

Погибший в результате пожара в доме не был жильцом. По предварительным данным, он пришел в гости к знакомым, сообщили ГТРК «Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Источник: ГТРК «Кубань»

В пункт сбора, организованный в школе № 66, обратились 179 человек, среди них — 23 ребенка, 59 из обратившихся рассказали, что нуждаются во временном жилье. Среди детей два малыша в возрасте до года, для них организован сбор памперсов, детского питания, всего необходимого. В ближайшие дни для детей старшего возраста также организуют сбор всего необходимого. По мнению властей, ответственность за происшествие, по мнению властей, должен нести застройщик.

В ходе экстренного заседания глава столицы Кубани подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации локального уровня, дал поручения по организации дальнейшей работы с пострадавшими жителями дома, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, 15 февраля в жилом многоквартирном домена Прокофьева-3 произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 17:55. В 00.33 пожар ликвидировали. Площадь пожара составила порядка 1500 квадратных метров. Всего на тушении пожара принимали участие 123 человека, 44 единиц техники, из них от МЧС 73 человека, 28 единиц техники, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Дом в Музыкальном районе был охвачен огнем около 6 часов. Выгорели 25 квартир. В пожаре погиб один человек.

Погорельцев разместили в общеобразовательной школе. Организован сбор помощи людям, чьи квартиры пострадали от огня. Сотрудники полиции уже начали работу по восстановлению документов, утраченных пострадавшими при пожаре в Краснодаре.

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