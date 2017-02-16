Бывший вице-премьер Крыма арестован на два месяца по делу о взятке
16 февраля. Interfax-Russia.ru — Суд избрал бывшему заместителю председателя крымского правительства Олегу Казурину — фигуранту дела о получении крупной взятки — меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщили в четверг «Интерфаксу» в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.
Источник:AP 2017
«Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следователя арестовал его на два месяца», — сказал собеседник агентства.