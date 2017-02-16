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10:34 (мск), источник: Югополис

Оценен предварительный ущерб от пожара в Музыкальном микрорайоне

25 квартир в доме № 3 по ул. Прокофьева полностью сгорели, еще 24 оказались повреждены огнем.

Источник: Югополис

При крупном пожаре в многоэтажном доме в Музыкальном микрорайоне в ночь на 16 февраля огонь спустился с мансарды на шестом этаже здания до квартир, расположенных на третьем этаже.

В ближайшее время, как только следственные органы завершат оперативную работу на месте происшествия, соответствующим городским службам с привлечением сертифицированных организаций предстоит провести обследование дома, экспертизу его состояния и перечень необходимых работ по восстановлению. Параллельно с этим — организовать работы по откачке воды из подвалов и квартир, установить тепловые пушки для осушения дома.

Информацию о пострадавших и местах их временного размещения можно получить по телефону горячей линии — 112. По этому телефону могут обратиться также все пострадавшие, чтобы уточнить интересующую информацию, узнать о пунктах сбора и размещения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщал «Югополис», вечером 15 февраля произошло возгорание в мансардном этаже шестиэтажного многоквартирного жилого дома по ул. им. Прокофьева, 3 в Краснодаре. Многоквартирный дом расположен на территории Музыкального микрорайона, большинство объектов которого возводились с серьезными нарушениями строительных норм и являются самовольными постройками. Здание — 2010 года постройки, в нем — 149 квартир, газовое отопление отсутствует, теплоснабжение осуществляется от котельной.

Площадь возгорания, по данным краевого МЧС, составила порядка 1500 кв. м. По данным МЧС, погиб один из жильцов дома.

Пожар был потушен в 00.33 по московскому времени.

Это не первый подобный случай в Музыкальном микрорайоне. Так, 16 января 2013 года здесь в шестиэтажном доме по ул. Концевича, 4 произошел крупный пожар. Площадь возгорания тогда составила 600 кв. м. Пожар в многоэтажке мог возникнуть из-за замыкания электропроводки.

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