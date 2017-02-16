На спасательной станции в Ломоносове нашли арсенал оружия
Полицейские вынесли из кабинетов сотрудников спасательной станции в Петродворцовом районе Петербурга патроны, винтовки, гранаты и немецкий пулемёт времен Второй мировой войны.
Полицейские вынесли из кабинетов сотрудников спасательной станции в Петродворцовом районе Петербурга патроны, винтовки, гранаты и немецкий пулемёт времен Второй мировой войны.
Как стало известно «Фонтанке», правоохранительные органы «навестили» ГКУ «Спасательная станция № 30» в Ломоносове в районе пяти часов вечера 15 февраля. По предварительной информации, в кабинете 54-летнего начальника и в других помещениях станции среди прочего обнаружили больше сотни патронов различного калибра, две гранаты,
Начальника спасательной станции № 30 ждут для беседы в правоохранительных органах.