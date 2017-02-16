Житель Иркутска получил 10 лет строгого режима за продажу наркотиков

Октябрьский районный суд Иркутска приговорил местного жителя к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Молодой человек в 2014 году вошел в состав преступной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотических и психотропных веществ через интернет. Преступной деятельностью он занимался около полутора лет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

Роли и действия каждого участника ОПГ были определены. Каждый из злоумышленников выполнял функции куратора, оператора, кладовщика или курьера. Друг с другом они знакомы не были, лично не общались, связь поддерживали через интернет-мессенджеры и сайты.

«Курьер получал электронные сообщения от оператора, в которых получал информацию, где получить наркотики, после чего расфасовывал их и раскладывал по тайникам. Поработав несколько месяцев розничным курьером и зарекомендовав себя как исполнительный работник, молодой человек был перемещен на должность оптового курьера. Преступной деятельностью он занимался около полутора лет, пока не был задержан правоохранителями на станции Иркутск-Пассажирский», — отметили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. При рассмотрении уголовного дела подсудимый виновным себя в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, согласился с предъявленным обвинением.

Приговором Октябрьского районного суда Иркутска молодой человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.