Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Известная певица из РФ ответила на угрозы украинских радикалов
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Филипп Киркоров готов снова стать папой
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
В Киеве назвали конкретные сроки возврата Донбасса - СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Самый грязный город в мире
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
11:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска получил 10 лет строгого режима за продажу наркотиков

Молодой человек действовал в составе ОПГ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Октябрьский районный суд Иркутска приговорил местного жителя к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Молодой человек в 2014 году вошел в состав преступной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотических и психотропных веществ через интернет. Преступной деятельностью он занимался около полутора лет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

Роли и действия каждого участника ОПГ были определены. Каждый из злоумышленников выполнял функции куратора, оператора, кладовщика или курьера. Друг с другом они знакомы не были, лично не общались, связь поддерживали через интернет-мессенджеры и сайты.

«Курьер получал электронные сообщения от оператора, в которых получал информацию, где получить наркотики, после чего расфасовывал их и раскладывал по тайникам. Поработав несколько месяцев розничным курьером и зарекомендовав себя как исполнительный работник, молодой человек был перемещен на должность оптового курьера. Преступной деятельностью он занимался около полутора лет, пока не был задержан правоохранителями на станции Иркутск-Пассажирский», — отметили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. При рассмотрении уголовного дела подсудимый виновным себя в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, согласился с предъявленным обвинением.

Приговором Октябрьского районного суда Иркутска молодой человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полицейские в Приангарье разыскивают без вести пропавшего мужчину
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
Максакову исключат из «Единой России»
В США пройдет акция «День без иммигрантов»
В Венесуэле прекращено вещание CNN на испанском языке
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь