УМВД Приморья: Женщина-водитель, сбившая на переходе людей, была трезва
По словам участницы ДТП, она не успела затормозить перед пешеходным переходом на скользком участке дороги.
По словам участницы ДТП, она не успела затормозить перед пешеходным переходом на скользком участке дороги.
Утром в полиции поступило сообщение о
Водитель автомашины Тойота Ками проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на граждан в зоне действия пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадали три пешехода — две женщины в возрасте 51 года и 18-летняя девушка. Потерпевшие госпитализированы. Медики диагностировали им сотрясение головного мозга, ушибы и переломы.
Установлено, что 46-летняя
По словам участницы ДТП, она не успела затормозить перед пешеходным переходом на скользком участке дороги, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие возникновению аварийной ситуации. Назначены необходимые экспертизы. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших. Проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.