УМВД Приморья: Женщина-водитель, сбившая на переходе людей, была трезва

Утром в полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на острове Русском в поселке Аякс, 10.

Водитель автомашины Тойота Ками проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на граждан в зоне действия пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадали три пешехода — две женщины в возрасте 51 года и 18-летняя девушка. Потерпевшие госпитализированы. Медики диагностировали им сотрясение головного мозга, ушибы и переломы.

Установлено, что 46-летняя женщина-водитель получила право на управление транспортным средством в 2003 году. Автомашину Тойота Ками приобрела 14 февраля 2017 года. Ранее к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась.

По словам участницы ДТП, она не успела затормозить перед пешеходным переходом на скользком участке дороги, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие возникновению аварийной ситуации. Назначены необходимые экспертизы. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших. Проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.