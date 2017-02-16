Екатеринбурженка попала под колеса иномарки на «зебре»

Утром 16 февраля в Екатеринбурге 53-летний водитель Citroen сбил женщину, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. ДТП произошло в 6.25 на пешеходном переходе у дома № 14 по улице Краснолесья, сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД.

40-летнюю пострадавшую госпитализировали с ушибами и травмой головы. По факту наезда проводится дознание.

Стоит отметить, что за январь 2017 года в уральской столице под колеса попали 25 человек, четверо из них погибли. Причем по вине самих пешеходов произошло 15 наездов (3 человека скончались).