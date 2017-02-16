Ночью в Воронеже из горящей многоэтажки эвакуировали 5 человек

На место направили сразу пять пожарных отделений. Спасатели оперативно приехали к горящему дому. Пожар удалось потушить уже в 00:26. К этому времени огонь повредил домашние вещи в квартире на площади 15 «квадратных метров».

«Эвакуировали 5 человек, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. — По оперативным данным, есть пострадавший».