Ночью в Воронеже из горящей многоэтажки эвакуировали 5 человек
Ночью в четверг, 16 февраля, в Воронеже загорелась квартира в девятиэтажке № 95 на Московском проспекте. На место ЧП в 00:09 вызвали спасателей.
Ночью в четверг, 16 февраля, в Воронеже загорелась квартира в девятиэтажке № 95 на Московском проспекте. На место ЧП в 00:09 вызвали спасателей.
На место направили сразу пять пожарных отделений. Спасатели оперативно приехали к горящему дому. Пожар удалось потушить уже в 00:26. К этому времени огонь повредил домашние вещи в квартире на площади 15 «квадратных метров».
«Эвакуировали 5 человек, — рассказали в