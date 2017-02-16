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11:02 (мск), источник: Sputnik.by

Контрабандисты хранили в гараже тантал, платину и другие драгметаллы

МИНСК, 16 фев — Sputnik. В отношении группы граждан, осуществляющих контрабанду в Европейский союз предметов с содержанием редкоземельных и драгоценных металлов, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Ранее сообщалось, что группу контрабандистов задержали в ходе проведения спецоперации 30 и 31 января, которая проходила одновременно в нескольких регионах республики. Первоначально в пункте пропуска «Лоша» во время досмотра автомобиля Skoda, выезжавшего из Беларуси в Литву, был обнаружен тайник, в котором были спрятаны изделия с содержанием редкоземельных и драгоценных металлов общим весом 64 килограмма.

В ходе первых обысков в одном из гаражных кооперативов Минска была изъята еще одна партия цветмета весом более 200 килограммов, а в двух населенных пунктах Витебской области — 130 килограммов.

На сегодняшний день в общей сумме конфисковано более 735 килограммов предметов, которые имеют в своем составе ценные металлы на общую сумму один миллион 300 тысяч рублей (около 700 тысяч долларов). В том числе около 180 килограммов редкоземельного металла тантала, 35 килограммов серебра, 11,5 килограммов золота, 2,6 килограмма платины.

У злоумышленников также конфисковано три автомобиля, оборудованных тайниками.

Было установлено, что организованная преступная группа действовала почти два года — с начала 2015-го. В преступную деятельность были вовлечены неработающие жители Минска и ряда приграничных регионов Витебской области.

Уголовное дело в отношении участников группы возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси (контрабанда в составе организованной преступной группы).

Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подозреваемые задержаны. Процессуальные и оперативно-поисковые мероприятия по установлению всех фактов деятельности группы продолжаются.

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