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18:55 (мск), источник: Фонтанка

На Полюстровском стрелок из «Хаммера» обстрелял «Шевроле»

Черный «Хаммер» и «Шевроле» не поделили дорогу на Полюстровском проспекте в Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Водитель американского внедорожника решил проблему с помощью оружия. Легковушке потребуется ремонт, но ее владелец не пострадал.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Калининского района поздним вечером 15 февраля обратился 29-летний уроженец Крыма. Он попросил найти водителя иномарки, который нанес значительный ущерб его машине. По словам мужчины, около шести часов вечера он проезжал мимо дома № 12 по Полюстровскому проспекту на своем «Шевроле Авео», когда водитель ехавшего рядом черного «Хаммера» с запоминающимся номером «001» внезапно открыл стрельбу. Обошлось без пострадавших, но пулей разбито переднее левое стекло «Шевроле».

Обстоятельства закончившегося стрельбой дорожного конфликта выясняются.

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