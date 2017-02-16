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11:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ford Transit сгорел в Братске 16 февраля

Погибших и травмированных нет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Автомобиль Ford Transit сгорел на улице Бурлова в Братске сегодня, 16 февраля. В результате случившегося никто не пострадал. По предварительной информации, причиной возгорание стало короткое замыкание. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия пожарных микроавтобус был полностью в огне. Повреждены сгораемые части транспортного средства.

— В тушении были задействованы четыре человека личного состава и одна автоцистерна. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас устанавливаются виновное лицо и материальный ущерб.

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