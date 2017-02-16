Ford Transit сгорел в Братске 16 февраля
Погибших и травмированных нет.
Погибших и травмированных нет.
Автомобиль Ford Transit сгорел на улице Бурлова в Братске сегодня, 16 февраля. В результате случившегося никто не пострадал. По предварительной информации, причиной возгорание стало короткое замыкание. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
На момент прибытия пожарных микроавтобус был полностью в огне. Повреждены сгораемые части транспортного средства.
— В тушении были задействованы четыре человека личного состава и одна автоцистерна. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, — рассказали в
Сейчас устанавливаются виновное лицо и материальный ущерб.