Ford Transit сгорел в Братске 16 февраля

Автомобиль Ford Transit сгорел на улице Бурлова в Братске сегодня, 16 февраля. В результате случившегося никто не пострадал. По предварительной информации, причиной возгорание стало короткое замыкание. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия пожарных микроавтобус был полностью в огне. Повреждены сгораемые части транспортного средства.

— В тушении были задействованы четыре человека личного состава и одна автоцистерна. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас устанавливаются виновное лицо и материальный ущерб.