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11:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СК начал доследственную проверку по факту загрязнения Байкала канализационными стоками

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий.

Источник: IrkutskMedia.ru

СУ СКР по Иркутской области начал доследственную проверку по факту сообщения из СМИ о том, что канализационные стоки одной из гостиниц, расположенной в поселке Листвянка стекают в озеро Байкал. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает ИА IrkutsMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, канализационные стоки одной из гостиниц в Листвянке попали из колодца в озеро Байкал. Сотрудники Росприроднадзора организовали проверку, в рамках которой взяли пробы грунта и льда.

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