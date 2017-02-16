СК начал доследственную проверку по факту загрязнения Байкала канализационными стоками
Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий.
Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий.
СУ СКР по Иркутской области начал доследственную проверку по факту сообщения из СМИ о том, что канализационные стоки одной из гостиниц, расположенной в поселке Листвянка стекают в озеро Байкал. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает ИА IrkutsMedia со ссылкой на
Напомним, канализационные стоки одной из гостиниц в Листвянке попали из колодца в озеро Байкал. Сотрудники Росприроднадзора организовали проверку, в рамках которой взяли пробы грунта и льда.