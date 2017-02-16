СК начал доследственную проверку по факту загрязнения Байкала канализационными стоками

СУ СКР по Иркутской области начал доследственную проверку по факту сообщения из СМИ о том, что канализационные стоки одной из гостиниц, расположенной в поселке Листвянка стекают в озеро Байкал. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает ИА IrkutsMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, канализационные стоки одной из гостиниц в Листвянке попали из колодца в озеро Байкал. Сотрудники Росприроднадзора организовали проверку, в рамках которой взяли пробы грунта и льда.

