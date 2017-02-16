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11:04 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже из-за деформации крыши эвакуировали посетителей гипермаркета «Окей»

Вечером в среду, 16 февраля, в Воронеже всех посетителей гипермаркета «Окей» на улице Шишкова попросили покинуть помещение.

После этого гипермаркет закрыли. На двери повесили табличку, что он не работает «по техническим причинам». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Там деформировалась крыша — одна из балок съехала, — пишут свидетели произошедшего. — После этого проход над этими рядами перекрыли, а людям сказали покинуть магазин. Вероятно, балка не выдержала веса снега на крыше».

Пока нет данных, когда гипермаркет откроют.

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