В Воронеже из-за деформации крыши эвакуировали посетителей гипермаркета «Окей»
Вечером в среду, 16 февраля, в Воронеже всех посетителей гипермаркета «Окей» на улице Шишкова попросили покинуть помещение.
Вечером в среду, 16 февраля, в Воронеже всех посетителей гипермаркета «Окей» на улице Шишкова попросили покинуть помещение.
После этого гипермаркет закрыли. На двери повесили табличку, что он не работает «по техническим причинам». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Там деформировалась крыша — одна из балок съехала, — пишут свидетели произошедшего. — После этого проход над этими рядами перекрыли, а людям сказали покинуть магазин. Вероятно, балка не выдержала веса снега на крыше».
Пока нет данных, когда гипермаркет откроют.