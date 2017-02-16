В Воронеже из-за деформации крыши эвакуировали посетителей гипермаркета «Окей»

После этого гипермаркет закрыли. На двери повесили табличку, что он не работает «по техническим причинам». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Там деформировалась крыша — одна из балок съехала, — пишут свидетели произошедшего. — После этого проход над этими рядами перекрыли, а людям сказали покинуть магазин. Вероятно, балка не выдержала веса снега на крыше».

Пока нет данных, когда гипермаркет откроют.