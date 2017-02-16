Челябинец выпрыгнул с балкона 18 этажа и остался жив
Момент прыжка попал на видео.
Момент прыжка попал на видео.
Челябинец выпрыгнул с балкона 18 этажа высотного дома и остался жив, приземлившись на парашюте, видеозаписью трюка горожане поделились в социальной сети.
Южноуральский бэйсджампер выбрал для прыжка одно из зданий на
Напомним, ранее экстремалы в Челябинске прыгали со 100-метрового строительного крана на улице Труда и 25-этажного дома на Университетской набережной, причём последний трюк одновременно совершили сразу три человека.