Челябинец выпрыгнул с балкона 18 этажа и остался жив

Челябинец выпрыгнул с балкона 18 этажа высотного дома и остался жив, приземлившись на парашюте, видеозаписью трюка горожане поделились в социальной сети.

Южноуральский бэйсджампер выбрал для прыжка одно из зданий на северо-западе города. На кадрах видно, что мужчины выходит из окна лоджии, пролетает несколько метров, раскрывает парашют и аккуратно приземляется на парковку перед домом. Весь полёт занял не более 10 секунд.

Напомним, ранее экстремалы в Челябинске прыгали со 100-метрового строительного крана на улице Труда и 25-этажного дома на Университетской набережной, причём последний трюк одновременно совершили сразу три человека.