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11:06 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Мужчина в Волжском поджег два кабинета в психиатрической больнице

Неизвестный мужчина в Волжском поджег два кабинета наркологии в психиатрической больнице и скрылся.

16 февраля в 7:30 в Волжском в филиал областной клинической психиатрической больницы № 2 по улице 19 Партсъезда зашел неизвестный мужчина. Мужчина проник в кабинеты наркологии с определенной целью. Он облил два кабинета горючей жидкостью и поджег их.

Пламя вспыхнуло моментально, из здания эвакуировали медиков, больных в это время там не было. Мужчина скрылся. Пожар был быстро потушен. Как сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, идет розыск неизвестного пиромана.

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