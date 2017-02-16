Мужчина в Волжском поджег два кабинета в психиатрической больнице
Неизвестный мужчина в Волжском поджег два кабинета наркологии в психиатрической больнице и скрылся.
Неизвестный мужчина в Волжском поджег два кабинета наркологии в психиатрической больнице и скрылся.
16 февраля в 7:30 в Волжском в филиал областной клинической психиатрической больницы № 2 по улице 19 Партсъезда зашел неизвестный мужчина. Мужчина проник в кабинеты наркологии с определенной целью. Он облил два кабинета горючей жидкостью и поджег их.
Пламя вспыхнуло моментально, из здания эвакуировали медиков, больных в это время там не было. Мужчина скрылся. Пожар был быстро потушен. Как сообщает ВДТВ