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11:33 (мск), источник: "Российская газета"

Житель Прикамья убил свою девушку гвоздодером

Следственный отдел Лысьвы предъявил обвинение 24-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщили «РГ» в СК России по Пермскому краю, ранним утром 14 февраля обвиняемый распивал с девушкой алкоголь. Завязалась ссора, из-за чего молодой человек напал на девушку с металлическим гвоздодером и нанес ей множество ударов.

От полученных травм, потерпевшая скончалась на месте.

Обвиняемый заключен под стражу.

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