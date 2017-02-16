Житель Прикамья убил свою девушку гвоздодером
Следственный отдел Лысьвы предъявил обвинение 24-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следственный отдел Лысьвы предъявил обвинение 24-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщили «РГ» в СК России по Пермскому краю, ранним утром 14 февраля обвиняемый распивал с девушкой алкоголь. Завязалась ссора,
От полученных травм, потерпевшая скончалась на месте.
Обвиняемый заключен под стражу.