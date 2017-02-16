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11:38 (мск), источник: СуперОмск

В Омске вынесли приговор водителю, сбившему мать с тремя детьми

Алладин Горчуев отправится на 3 года и 3 месяца в колонию общего режима. Он также должен будет выплатить 2,5 млн рублей потерпевшим.

Напомним, ДТП произошло 11 октября 2016 года на ул. Светловская. 53-летний уроженец Азербайджана Алладин Горчуев ехал домой с работы на автомобиле Nissan Tiida. Когда мужчина отвлекся, чтобы достать сигареты, произошла авария. Под колеса иномарки попали женщина и трое ее детей. Пострадавшая 6-летняя девочка погибла на месте, женщина и двое мальчиков, 3 и 1,5 лет, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Горчуев с места ДТП скрылся, но позже сам явился в полицию.

Ленинский райсуд Омска признал Алладина Горчуева виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и приговорил его к 3 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Он также должен будет выплатить потерпевшим 2,5 млн рублей. Кроме того, мужчину на три года лишили водительских прав.

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