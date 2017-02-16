Петербуржец с кулаками набросился на медика скорой

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, 15 февраля бригаду скорой вызвали к подгулявшему мужчине в расположенное на улице Ткачей общежитие. Однако помочь перебравшему пациенту помешал его 38-летний товарищ. По версии следствия, он набросился на фельдшера и ударил женщину кулаком в лицо. Коллеги пострадавшей диагностировали у нее травму головы. После первой помощи медику назначили амбулаторное лечение.

Нападавшего задержали. Сообщается, что он 1978 года рождения. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ (побои).