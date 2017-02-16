Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
В России ответили Трампу на требования "вернуть Крым" Украине
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Известный российский спортсмен покалечил экс-жену
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
В Киеве назвали конкретные сроки возврата Донбасса - СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Самый грязный город в мире
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
11:10 (мск), источник: Sputnik.by

Задержаны мошенники-психологи, кравшие деньги с банковских карт

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Витебске группу граждан, которые подозреваются в серии хищений денег граждан с их банковских карт, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Источник: Sputnik.by

По информации милиции, в преступную группу входили жители Минской области, правоохранителям известны несколько десятков фактов, когда доверчивые граждане лишались средств, лежащих на их счетах.

«Участники группы были хорошо знакомы с системой виртуальных платежей и переводов, схему использовали традиционную — умение входить в доверие и знание человеческой психологии», — сказали в УВД.

Собеседники Sputnik отметили, что жертв выбирали среди тех, кто размещал объявления в интернете о сдаче в наем или продаже квартиры, гаража или машины. Затем злоумышленники звонили человеку по телефону и при личной беседе уговаривали передать информацию о банковских картах, паролях и счетах.

В УВД привели пример одного такого обмана: женщине, сдававшей в аренду гараж, позвонил потенциальный «наниматель» и заявил, что готов внести солидную предоплату за то, чтобы не рассматривались другие варианты сдачи. Однако мужчина отметил, что, так как он живет в другом регионе, для перечисления денег ему нужны реквизиты банковской карты владелицы гаража.

«Женщина заподозрила неладное и попыталась заблокировать карту в банке. Но там ей ответили, что вся сумма переведена на счет другого банка, в свою очередь там оперативно сообщили, что деньги уже обналичены одним из банкоматов», — рассказали в милиции, уточнив, что все это происходило в течение нескольких минут.

По данным УВД, сейчас все фигуранты арестованы, в их отношении возбуждены уголовные дела по статье 212 Уголовного кодекса Беларуси («Хищение путем использования компьютерной техники»).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Опубликован указ о сокращении Администрации президента
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
Максакову исключат из «Единой России»
В США пройдет акция «День без иммигрантов»
В Венесуэле прекращено вещание CNN на испанском языке
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь