Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Сбербанк объявил о проведении выгодной для клиентов акции
У Андрея Аршавина родилась дочь
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
10Авария на крупнейшей в США плотине
12:23 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодаре при пожаре погиб предполагаемый подозреваемый в поджоге дома

КРАСНОДАР, 16 фев — РИА Новости, Светлана Берило. Предполагаемый виновник крупного пожара в шестиэтажке, который произошел накануне вечером в Краснодаре, проживал на верхнем этаже жилого дома и погиб во время пожара, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в Краснодаре задержан подозреваемый в совершении поджога жилого дома на улице Прокофьева.

«По предварительной информации, погибший при пожаре мужчина являлся фактически поджигателем. Те люди, которые были с ним в квартире, они так же, как и погибший, не благополучны с точки зрения социальной составляющей. Все они остались живы, в настоящий момент их допрашивают», — сказал собеседник агентства. Он также добавил, что погибший проживал в квартире на верхнем этаже, и причиной поджога могла стать зажженная сигарета мужчины.

Шестиэтажный жилой дом на улице Прокофьева в Краснодаре загорелся в среду вечером, площадь пожара составляла около 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, один человек погиб; 480 человек было эвакуировано, 90 из них — дети. По информации администрации Краснодара, дом относится к категории самостроев. Он был введен в эксплуатацию в 2010 году по решению суда. На тушение пожара спасателям потребовалось более шести часов, он был полностью ликвидирован 00.33 четверга. По данным мэрии, огнем полностью повреждены 25 квартир, еще 24 квартиры — частично, причем часть из них расположена на четвертом и даже третьем этажах здания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
Американские СМИ узнали, кто носит ядерный чемоданчик Трампа
Максакову исключат из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Изучавший АЭС «Фукусима» робот провалил свою миссию
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети раскрыли цены на Hyundai Solaris II Пользователям интернет-форума удалось выяснить стоимость нового поколения «Соляриса» за несколько дней до официальной публикации прайс-листов
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь