В Краснодаре при пожаре погиб предполагаемый подозреваемый в поджоге дома

Ранее сообщалось, что в Краснодаре задержан подозреваемый в совершении поджога жилого дома на улице Прокофьева.

«По предварительной информации, погибший при пожаре мужчина являлся фактически поджигателем. Те люди, которые были с ним в квартире, они так же, как и погибший, не благополучны с точки зрения социальной составляющей. Все они остались живы, в настоящий момент их допрашивают», — сказал собеседник агентства. Он также добавил, что погибший проживал в квартире на верхнем этаже, и причиной поджога могла стать зажженная сигарета мужчины.

Шестиэтажный жилой дом на улице Прокофьева в Краснодаре загорелся в среду вечером, площадь пожара составляла около 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, один человек погиб; 480 человек было эвакуировано, 90 из них — дети. По информации администрации Краснодара, дом относится к категории самостроев. Он был введен в эксплуатацию в 2010 году по решению суда. На тушение пожара спасателям потребовалось более шести часов, он был полностью ликвидирован 00.33 четверга. По данным мэрии, огнем полностью повреждены 25 квартир, еще 24 квартиры — частично, причем часть из них расположена на четвертом и даже третьем этажах здания.