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11:50 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодаре задержали подозреваемого в совершении поджога шестиэтажки

КРАСНОДАР, 16 фев — РИА Новости, Светлана Берило. В Краснодаре задержан подозреваемый в совершении поджога жилого дома на улице Прокофьева, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Шестиэтажный жилой дом на улице Прокофьева в Краснодаре загорелся в среду вечером, площадь пожара — около 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, один человек погиб; 480 человек было эвакуировано, 90 из них — дети. По информации администрации Краснодара, дом относится к категории самостроев. Он был введен в эксплуатацию в 2010 году по решению суда. На тушение пожара спасателям потребовалось более шести часов, он был полностью ликвидирован 00.33 четверга. По предварительной информации, огнем полностью повреждены 25 квартир, еще 22 квартиры — частично.

«В настоящий момент подозреваемый в совершении поджога задержан», — сказал РИА Новости представитель прокуратуры региона.

Как отметили ранее в ведомстве, прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома, расположенного на улице Прокофьева, 3.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения градостроительного законодательства, законодательства о пожарной безопасности в деятельности застройщика, органов местного самоуправления и контролирующих органов. Кроме того, по инициативе прокуратуры края органы предварительного расследования проводят доследственную проверку, ход и результаты которой находятся на контроле, отметили в надзорном ведомстве.

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