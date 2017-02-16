Житель Воронежской области ответит в суде за драку со смертельным исходом
Мужчина толкнул приятеля, и тот ударился головой о дерево.
Мужчина толкнул приятеля, и тот ударился головой о дерево.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя села Купянка Богучарского района, сообщила
Инцидент произошел 20 сентября 2016 года во дворе дома на улице Набережная села Купянка. Мужчины выпивали и поссорились. Собутыльники подрались. Старший товарищ богучарца ударился головой о ствол дерева и упал на землю. Мужчина получил
Кроме того, сельчанин украл теленка у фермеров и мопед. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков. На предварительном следствии богучарец признал вину. Следователи обвинили мужчину в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Уголовные дела направлены в суд.