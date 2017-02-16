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11:38 (мск), источник: Sputnik.md

Пограничники не дали иностранке увезти из Молдовы чужого младенца

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Рабочая группа представителей Погранполиции и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Центра по борьбе с торговлей живым товаром проводит следственные мероприятия по факту попытки незаконного вывоза из Молдовы новорожденного, сообщили в Погранполиции.

Источник: Sputnik.md

В среду в 14.30 на погранпункте Леушены пограничники остановили для проверки трех граждан, с которыми находился ребенок, рожденный 3 февраля.

Речь идет о двух мужчинах, обладающих гражданством Молдовы и Румынии, а также о гражданке Германии.

Они предоставили пограничникам документы для поездки ребенка, а также доверенность, заверенную нотариусом в Бельцах, где отец малыша разрешает иностранке сопровождать ребенка во время отдыха, начиная с 10 марта.

Пограничникам показался странным тот факт, что у 12-дневного ребенка уже есть загранпаспорт, сделанный пятью днями ранее, а также то, что его доверяют иностранной гражданке.

В итоге пограничники установили, что немка въехала в Молдову 25 января этого года, а отец малыша ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж. У него есть еще трое детей.

В связи с возникшими подозрениями ребенка через границу не пропустили и временно поместили в муниципальный центр размещения и реабилитации детей малолетнего возраста.

Сейчас данный случай расследуют. Не исключено, что родителей младенца задержат.

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