На станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге ребенок упал на рельсы

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, бдительные граждане сразу же забили тревогу и на место прибыл наряд полиции: совместными усилиями пострадавшего школьника удалось достать, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Его отвезли в больницу, врачи диагностировали у пострадавшего перелом левого тазобедренного сустава.

На место вызвали бригаду реанимации.

«Сотрудники полиции установили, что происшествию предшествовал разговор второклассника по сотовому телефону. Мальчик настолько был увлечен телефонным разговором, что не заметил, как подошел к краю платформы и оступился», — рассказали в МВД.

В полиции призвали екатеринбуржцев быть бдительными и проводить с детьми профилактические беседы о соблюдении мер безопасности.

Пострадавшего школьника увезли в больницу.