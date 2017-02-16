В Челябинске проводится проверка информации о нападении на врачей скорой помощи

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СК.

В СМИ была размещена информация о нападении на врачей бригады скорой медицинской помощи. Инцидент произошел 12 февраля в одной из квартир в Металлургическом районе. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал натравливать овчарку на врачей бригады скорой медицинской помощи, приехавших на вызов к его сыну, и удерживал их в квартире.

На следующий день в этом же районе пьяный мужчина пытался ударить в спину ножом врача бригады скорой медицинской помощи. У мужчины нож забрал фельдшер, занимавшийся единоборствами.

В настоящий момент СК проводит доследственную проверку, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.