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12:53 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге 8 тысяч бутылок коньяка достались ФСБ И РАР

Сотрудники Росалкогольрегулирования и ФСБ Петербурга нашли незаконное производство коньяка в промзоне в Калининском районе.

6
фотографий
6
фотографий

По информации «Фонтанки», в ночь на 16 февраля оперативники регионального УФСБ и сотрудники Росалкогольрегулирования (РАР) Петербурга зашли на территорию промышленной зоны, расположенной за домом № 59 по Полюстровскому проспекту. Там они обнаружили немаленький подпольный цех по производству коньяка. Так, в ассортименте были найдены марки «Аист», «Шарлон шах», «Хазар» и «1000 и 1 ночь». Притом на всех этикетках, разумеется, заявлялось качество в 5 звезд.

Источник: Фонтанка
Всего было изъято 8 тысяч бутылок. Кроме аппаратуры, приготовленной тары и рулонов поддельных акцизных марок, в цеху застали грузчика из Киргизии и собственно владельца этого заведения
Источник: Фонтанка

По данным «Фонтанки», это 40-летний гражданин Азербайджана.

Как стало известно нашему изданию, он честно посетовал оперативникам, что работает на этом месте меньше месяца и успел отгрузить в Москву всего две партии контрафактного алкоголя.

Отметим, что в Петербурге регулярно проходят подобные оперативные мероприятия с богатым «уловом». Так, 17 ноября 2016 года чекисты и сотрудники Росалкогольрегулирования обнаружили нелегальное производство спиртного на Октябрьской набережной. Из цеха вывезли более 5 тысяч бутылок поддельного алкоголя.

А днем ранее представители РАР совместно с сотрудниками прокуратуры Фрунзенского района прибыли с проверкой на территорию ЗАО СП «Шилкин Дагвино СПб» (чья лицензия на производство спиртного была к этому времени аннулирована) на Карпатской улице. Аудиторы обнаружили более 40 тысяч литров спиртосодержащей жидкости в металлических ёмкостях, 700 литров спирта в пластиковых канистрах, 600 поддельных акцизных марок, а также свыше 800 бутылок алкогольной продукции, маркированных подобными марками. Продукция также была арестована.

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