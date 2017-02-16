В Уфе белка бросилась под колеса Skoda Yeti
УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе белка бросилась под колеса Skoda Yeti. Водитель машины поделился видеозаписью в группе «БашДТП» «ВКонтакте».
УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе белка бросилась под колеса Skoda Yeti. Водитель машины поделился видеозаписью в группе «БашДТП» «ВКонтакте».
«Это было вчера около 10 часов утра напротив дома № 62 по улице Рихарда Зорге, — рассказал агентству “Башинформ” владелец иномарки Михаил Малыгин. — Я притормозил и посмотрел в зеркала на дорогу: все было чисто, белки не было видно. Видимо, она опять спряталась под машину».