В Уфе белка бросилась под колеса Skoda Yeti

«Это было вчера около 10 часов утра напротив дома № 62 по улице Рихарда Зорге, — рассказал агентству “Башинформ” владелец иномарки Михаил Малыгин. — Я притормозил и посмотрел в зеркала на дорогу: все было чисто, белки не было видно. Видимо, она опять спряталась под машину».