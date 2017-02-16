На проспекте Мира «Мазда» врезалась в столб
На проспекте Мира в областном центре легковой автомобиль врезался в столб. Об этом в четверг сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
На проспекте Мира в областном центре легковой автомобиль врезался в столб. Об этом в четверг сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
Авария произошла напротив Музыкального театра.
По предварительной информации, женщина, сидевшая за рулем «Мазды», не пострадала.