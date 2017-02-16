На проспекте Мира «Мазда» врезалась в столб

На проспекте Мира «Мазда» врезалась в столб

На проспекте Мира в областном центре легковой автомобиль врезался в столб. Об этом в четверг сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».