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16:13 (мск), источник: Новый Калининград

На проспекте Мира «Мазда» врезалась в столб

На проспекте Мира в областном центре легковой автомобиль врезался в столб. Об этом в четверг сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

Авария произошла напротив Музыкального театра.

По предварительной информации, женщина, сидевшая за рулем «Мазды», не пострадала.

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