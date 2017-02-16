За кражу меди с кладбища в Италии троих молдаван приговорили к трем годам тюрьмы
За кражу почти 80 м² листов меди, приблизительной стоимостью в 10 тысяч евро, приговорили к трем годам тюрьмы граждан Молдовы.
За кражу почти 80 м² листов меди, приблизительной стоимостью в 10 тысяч евро, приговорили к трем годам тюрьмы граждан Молдовы.
Инцидент произошел на кладбище Корденонс в итальянской провинции Порденоне еще в ночь с 25 на 26 апреля 2013 года, сообщает gelocal.it.
Преступникам удалось скрыться с места преступления, однако полиция начала расследование и вышла на след трех подозреваемых. Их вину удалось доказать при помощи записей телефонных разговоров и анализа ДНК окурков сигарет, брошенных на месте преступления.
Вместе с тремя гражданами Молдовы на скамье подсудимых оказался и гражданин Украины, также участвовавший в краже. В результате молдаван Илика Северина, Адриана и Виктора Арама, а также украинца Сергея Сагана приговорили к трем годам тюрьмы. Также им предстоит выплатить 11 тысяч евро в пользу коммуны и 3447 евро судебных издержек.
В провинции Порденоне отмечают, что в последнее время там участились случаи кражи меди, однако преступников никак не удавалось поймать.