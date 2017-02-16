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12:01 (мск), источник: Actualitati.md

За кражу меди с кладбища в Италии троих молдаван приговорили к трем годам тюрьмы

За кражу почти 80 м² листов меди, приблизительной стоимостью в 10 тысяч евро, приговорили к трем годам тюрьмы граждан Молдовы.

Источник: Actualitati.md

Инцидент произошел на кладбище Корденонс в итальянской провинции Порденоне еще в ночь с 25 на 26 апреля 2013 года, сообщает gelocal.it.

Преступникам удалось скрыться с места преступления, однако полиция начала расследование и вышла на след трех подозреваемых. Их вину удалось доказать при помощи записей телефонных разговоров и анализа ДНК окурков сигарет, брошенных на месте преступления.

Вместе с тремя гражданами Молдовы на скамье подсудимых оказался и гражданин Украины, также участвовавший в краже. В результате молдаван Илика Северина, Адриана и Виктора Арама, а также украинца Сергея Сагана приговорили к трем годам тюрьмы. Также им предстоит выплатить 11 тысяч евро в пользу коммуны и 3447 евро судебных издержек.

В провинции Порденоне отмечают, что в последнее время там участились случаи кражи меди, однако преступников никак не удавалось поймать.

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