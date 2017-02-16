Направленный на обследование АЭС «Фукусима-1» робот провалил свою миссию

ТОКИО, 16 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Робот, направленный на обследование второго реактора аварийной японской АЭС «Фукусима-1», не смог выполнить свою миссию. Его решено оставить внутри. Об этом сообщила компания — оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO, «Токио электрик пауэр»).

По не названным пока причинам робот в форме скорпиона, длина которого достигает 70 см, не смог достичь своей цели. Вероятно, он не смог продвинуться до заданной точки из-за помешавших ему обломков, отмечает телеканал Эн-эйч-кей.

По не названным пока причинам робот в форме скорпиона, длина которого достигает 70 см, не смог достичь своей цели. Вероятно, он не смог продвинуться до заданной точки из-за помешавших ему обломков, отмечает телеканал Эн-эйч-кей.

Специалисты, управлявшие роботом, сначала пытались достать его, однако в итоге отказались от этого и решили оставить его внутри реактора, перерезав кабель, прикрепленный к роботу. Время работы аппарата было ограничено из-за высокого уровня радиации внутри реактора, достигающего 650 зивертов в час.

Изначально предполагалось, что робот, оснащенный камерами, а также датчиками уровня радиации и температуры, обследует пространство между внутренней оболочкой реактора и его корпусом. Это необходимо, чтобы получить подробную информацию о состоянии энергоблока, наличии там обломков и другого мусора, что важно для проведения дальнейшей операции по ликвидации последствий аварии на АЭС.

Ранее ликвидаторы с помощью зонда смогли обнаружить отверстие диаметром около 2 метров в стальных опорах реактора.