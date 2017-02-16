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12:16 (мск), источник: ТАСС

Направленный на обследование АЭС «Фукусима-1» робот провалил свою миссию

Изначально предполагалось, что робот, оснащенный камерами, а также датчиками уровня радиации и температуры, обследует пространство между внутренней оболочкой реактора и его корпусом.

Источник: AP 2017

ТОКИО, 16 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Робот, направленный на обследование второго реактора аварийной японской АЭС «Фукусима-1», не смог выполнить свою миссию. Его решено оставить внутри. Об этом сообщила компания — оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO, «Токио электрик пауэр»).

По не названным пока причинам робот в форме скорпиона, длина которого достигает 70 см, не смог достичь своей цели. Вероятно, он не смог продвинуться до заданной точки из-за помешавших ему обломков, отмечает телеканал Эн-эйч-кей.
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Специалисты, управлявшие роботом, сначала пытались достать его, однако в итоге отказались от этого и решили оставить его внутри реактора, перерезав кабель, прикрепленный к роботу. Время работы аппарата было ограничено из-за высокого уровня радиации внутри реактора, достигающего 650 зивертов в час.

Изначально предполагалось, что робот, оснащенный камерами, а также датчиками уровня радиации и температуры, обследует пространство между внутренней оболочкой реактора и его корпусом. Это необходимо, чтобы получить подробную информацию о состоянии энергоблока, наличии там обломков и другого мусора, что важно для проведения дальнейшей операции по ликвидации последствий аварии на АЭС.

Ранее ликвидаторы с помощью зонда смогли обнаружить отверстие диаметром около 2 метров в стальных опорах реактора.

Кроме того, под этой установкой были зафиксированы некие сгустки черного цвета. Эксперты полагают, что это могут быть остатки ядерного топлива, которые прожгли корпус реактора, выпали наружу и частично расплавили опоры установки.
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Следующим этапом ликвидационных работ на аварийной станции станет извлечение отработавшего ядерного топлива из первых трех реакторов, которые пострадали намного сильнее, чем четвертый энергоблок, на котором эта операция завершилась в конце 2014 года. После этого ликвидаторы смогут начать подготовку к наиболее опасной части операции — удалению расплавившегося топлива из внутренних частей реакторов. Как ожидается, к этому этапу работ специалисты TEPCO смогут приступить не ранее 2025 года, а полностью снести «Фукусиму-1» планируется только к 2040-му.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района. В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий.

Комментарии
5
Хан Югры
АБ провалила миссию! Ничего АБэшки поручит нельзя...
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Альфир Сабиров
Робот наверно заболел лучевой болезнью и умер, так как ему не оказали первую помощь
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Владимир Пацак
Японцы хорошие и усидчивые исполнители того, что им дадут. Но передовые технологии зреют не в их головах.
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