Направленный на обследование АЭС «Фукусима-1» робот провалил свою миссию

ТОКИО, 16 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Робот, направленный на обследование второго реактора аварийной японской АЭС «Фукусима-1», не смог выполнить свою миссию. Его решено оставить внутри. Об этом сообщила компания — оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO, «Токио электрик пауэр»).
По не названным пока причинам робот в форме скорпиона, длина которого достигает 70 см, не смог достичь своей цели. Вероятно, он не смог продвинуться до заданной точки из-за помешавших ему обломков, отмечает телеканал Эн-эйч-кей.
Специалисты, управлявшие роботом, сначала пытались достать его, однако в итоге отказались от этого и решили оставить его внутри реактора, перерезав кабель, прикрепленный к роботу. Время работы аппарата было ограничено из-за высокого уровня радиации внутри реактора, достигающего 650 зивертов в час.
Изначально предполагалось, что робот, оснащенный камерами, а также датчиками уровня радиации и температуры, обследует пространство между внутренней оболочкой реактора и его корпусом. Это необходимо, чтобы получить подробную информацию о состоянии энергоблока, наличии там обломков и другого мусора, что важно для проведения дальнейшей операции по ликвидации последствий аварии на АЭС.
Ранее ликвидаторы с помощью зонда смогли обнаружить отверстие диаметром около 2 метров в стальных опорах реактора.
Кроме того, под этой установкой были зафиксированы некие сгустки черного цвета. Эксперты полагают, что это могут быть остатки ядерного топлива, которые прожгли корпус реактора, выпали наружу и частично расплавили опоры установки.
Следующим этапом ликвидационных работ на аварийной станции станет извлечение отработавшего ядерного топлива из первых трех реакторов, которые пострадали намного сильнее, чем четвертый энергоблок, на котором эта операция завершилась в конце 2014 года. После этого ликвидаторы смогут начать подготовку к наиболее опасной части операции — удалению расплавившегося топлива из внутренних частей реакторов. Как ожидается, к этому этапу работ специалисты TEPCO смогут приступить не ранее 2025 года, а полностью снести «Фукусиму-1» планируется только к 2040-му.
Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района. В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий.