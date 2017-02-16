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12:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Обманувшие страховую компанию отец и сын возместили ущерб и избежали суда в Приангарье

Злоумышленники незаконно получили 375 тысяч рублей.

Кировским районным судом Иркутска рассмотрено уголовное дело по обвинению двоих местных жителей в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Отец и сын обманом получили выплаты по страховому случаю в размере 375 тысяч рублей. Судом уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон, поскольку обвиняемые полностью возместили причиненный страховой компании вред. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

В суде установлено, что Иван К., совершив дорожно-транспортное происшествие на автомобиле отца, решил обманным путем получить страховую выплату. С этой целью он и его отец инсценировали ДТП и сообщили в органы ГИБДД заведомо ложную информацию.

«После этого, получив необходимые для получения страховой выплаты документы, обратились в СПАО “Ингосстрах”. Таким образом, они незаконно получили по страховому случаю 375 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Судом уголовное дело по обвинению Ивана и Георгия К. прекращено в связи с примирением сторон. Отец и сын полностью возместили причиненный страховой компании ущерб.

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