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12:31 (мск), источник: Калининград.Ru

Дыханов: В Калининградской области увеличилось число рейдерских захватов

В 2016 году в Калининградской области увеличилось количество рейдерских захватов предприятий. Об этом заявил уполномоченный по правам предпринимателей Георгий Дыханов во время заседания Облдумы в четверг, 16 февраля.

— Меня удивляет, что в 2016 году было много жалоб на рейдерство и коррупцию. Конечно, не все эти жалобы подтвердились, но они были. Институту уполномоченного удалось предотвратить один прямой рейдерский захват и два косвенных, — говорит Дыханов.

По его словам, в 2015 году количество таких случаев снизилось. Однако при всех усилиях института и правоохранителей их не удалось искоренить полностью. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что рейдерские захваты не происходят без участия государственных органов и коррупции. Тем не менее многие нарушения трактуются предпринимателями как рейдерство, но по факту таковыми не являются.

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