Дыханов: В Калининградской области увеличилось число рейдерских захватов

— Меня удивляет, что в 2016 году было много жалоб на рейдерство и коррупцию. Конечно, не все эти жалобы подтвердились, но они были. Институту уполномоченного удалось предотвратить один прямой рейдерский захват и два косвенных, — говорит Дыханов.

По его словам, в 2015 году количество таких случаев снизилось. Однако при всех усилиях института и правоохранителей их не удалось искоренить полностью. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что рейдерские захваты не происходят без участия государственных органов и коррупции. Тем не менее многие нарушения трактуются предпринимателями как рейдерство, но по факту таковыми не являются.