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13:21 (мск), источник: НИА Самара

За сутки на дорогах Самарской области пострадали четверо детей-пешеходов

Родителей просят внимательней относиться к безопасности детей.

За прошедшие сутки на дорогах региона произошло 14 автоаварий, в которых 16 человек получили ранения, из них 4 ребенка пешеходы, погибших нет.

Региональная Госавтоинспекция обращается к родителям: отпуская детей на улицу, необходимо подготовить их к взаимоотношениям с ней. Обратите внимание ребенка, что при переходе дороги по пешеходному переходу, даже Регулируемому, на «зеленый» сигнал светофора, необходимо обязательно убедиться, что все автомашины остановились и готовы пропустить пешеходов.

Объясните, что пешеходный переход не может полностью гарантировать безопасное передвижение через проезжую часть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях и, убедившись в личной безопасности, переходит дорогу.

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