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13:28 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде ищут грабителя банка: введен план «Перехват»

Полицейские занялись поиском подозреваемого. Предположительно, он скрылся в ближайших дворах.

В центре Нижнего Новгорода утром 16 февраля ограбили банк. Об этом NewsNN сообщил источник.

По его словам, в 10:00 на улице Ошарская произошла кража инкассаторской сумки из «Юниаструмбанка».

По предварительной информации: грабитель был один. В помещение ворвался мужчина, лицо которого было перемотано шарфом. Он толкнул инкассатора, вырвал сумку из рук и скрылся. Внутри находились 17 млн рублей.

В городе немедленно введен план «Перехват». Полицейские занялись поиском подозреваемого. Предположительно, он скрылся в ближайших дворах.

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