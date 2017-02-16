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13:32 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами «влетел» в остановку

По мнению водителя, причиной стали дорожные условия и маневр неизвестного водителя, который якобы уехал в неведомом направлении.

В Ленинском районе Нижнего Новгорода автобус с пассажирами внутри «влетел» в остановку. Об этом сообщает источник NewsNN.

Все случилось на остановке «Железнодорожная больница. Автобус стало заносить. Выровнять транспортное средство водителю не удалось.

На момент ДТП в салоне автобуса находились несколько десятков пассажиров. По мнению водителя, причиной стали дорожные условия и маневр неизвестного водителя, который якобы уехал в неведомом направлении.

Пострадавших нет. На остановке во время происшествия никого не было.

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