Упавшему с высоты 7 метров работнику стройкомпания выплатит 300 тысяч рублей
300 тысяч рублей получит житель Ангарска от местного производства. Компенсацию выплатит своему работнику стройкомпания за то, что мужчина упал с высоты 7 метров.
300 тысяч рублей получит житель Ангарска от местного производства. Компенсацию выплатит своему работнику стройкомпания за то, что мужчина упал с высоты 7 метров.
Несчастный случай произошёл в 2015 году. Пострадавший получил перелом шеи, позвонков, ушиб грудной клетки и теперь не может работать по профессии. Суд пришёл к выводу, что основной причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производства