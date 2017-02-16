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13:40 (мск), источник: Вести Иркутск

Упавшему с высоты 7 метров работнику стройкомпания выплатит 300 тысяч рублей

300 тысяч рублей получит житель Ангарска от местного производства. Компенсацию выплатит своему работнику стройкомпания за то, что мужчина упал с высоты 7 метров.

Несчастный случай произошёл в 2015 году. Пострадавший получил перелом шеи, позвонков, ушиб грудной клетки и теперь не может работать по профессии. Суд пришёл к выводу, что основной причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производства строительно-монтажных работ и отсутствие контроля.

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