Упавшему с высоты 7 метров работнику стройкомпания выплатит 300 тысяч рублей

Несчастный случай произошёл в 2015 году. Пострадавший получил перелом шеи, позвонков, ушиб грудной клетки и теперь не может работать по профессии. Суд пришёл к выводу, что основной причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производства строительно-монтажных работ и отсутствие контроля.