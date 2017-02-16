Новосибирец расстрелял бросившую его любовницу в Валентинов день

— Предварительным следствием установлено, что обвиняемый и потерпевшая находились в близких отношениях. Незадолго до этого женщина сообщила мужчине о намерении порвать с ним. Мужчина так своеобразно отреагировал, — рассказала старший помощник по взаимодействию со СМИ регионального СУ СК РФ Анастасия Кулешова.

В настоящее время обвиняемый дал признательные показания. Следствие продолжается.

Напомним, жуткое преступление, совершенное рано утром 15 февраля, попало на запись камеры видеонаблюдения. На записи видно, как темный внедорожник паркуется возле дома, после чего из машины выходит мужчина с ружьем и несколько раз стреляет в женщину, которая шла мимо парковки. Потерпевшая падает навзничь, после чего убийца садится в автомобиль и уезжает. Женщину обнаружил дворник, который вызвал скорую и полицейских.

От огнестрельного ранения пострадавшая скончалась в больнице. Подозреваемого удалось задержать через несколько часов в доме неподалеку. Полицейские выяснили, что подозреваемый сделал круг по кварталу и припарковался у соседнего дома. Его квартиру взяли штурмом. Мужчина не пытался сопротивляться или бежать. При обыске квартиры полицейские изъяли охотничье ружье, из которого предположительно были произведены выстрелы.