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12:37 (мск), источник: Uralpress.ru

Врачи скорой в Челябинске рассказали подробности нападения

Медики скорой помощи в Челябинске, на которых во время вызова напал мужчина с ножом, рассказали о подробностях произошедшего.

Врач-кардиолог Вячеслав Гавриш и фельдшер Филипп Питиркин работают вместе на скорой помощи уже шесть лет. Вызов в понедельник, 13 февраля, не отличался от остальных. Женщина обратилась за помощью в связи с болью в груди.

«Нас встретила женщина, проводила в комнату и сказала, что впервые в жизни появились давящие боли за грудиной с радиацией в левую руку, чувство нехватки воздуха, одышка, — рассказал Вячеслав Гавриш. — Я ей померил давление, послушал, а Филипп делал кардиограмму. При снятии кардиограммы подошел ее бывший муж в состоянии алкогольного опьянения и начал нас матом крыть».

У женщины развились сильные боли, медики были вынуждены продолжать оказывать помощь. Они ввели больной морфий внутривенно. В это время мужчина продолжал угрозы, обещал застрелить врачей. И почти мгновенно занес нож над врачом Гавришем.

«Я уже сорок лет работаю на скорой помощи. Даже преступникам оказывал медпомощь, но никто не угрожал», — сетует доктор.

Фельдшер Филипп Питиркин сумел вовремя отреагировать и предотвратить удар. Врачи скрутили агрессора и вызвали полицию. Сотрудники полиции приехали через пять минут. Женщину в прединфарктном состоянии скорая увезла в больницу.

«Это не впервые в моей практике. За шесть лет работы это второй случай. На меня нападали с пистолетом в прошлом году, — рассказал Филипп Питиркин. — Я занимаюсь джиу-джитсу 16 лет, владею техникой самообороны, имею черный пояс. Это и спасает».

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