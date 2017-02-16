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13:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Челябинец набросился на кардиолога с ножом

Медика спас коллега.

В Челябинске участились нападения на бригады скорой помощи. Два последних случая произошли в Металлургическом районе с разницей в день.

12 февраля две женщины-фельдшера приехали на вызов к ребенку, получившему травму груди. В квартире находились двое детей, их бабушка и тетя, а также пьяный мужчина, который, как оказалось, и избил сына. Когда медики начали оказывать помощь, дебошир накинулся на них с угрозами и бранью. Затем приехала мать детей, и он переключился на нее.

Чтобы утихомирить домашнего тирана, вызвали полицию. Мужчина тем временем начал натравливать на врачей овчарку, не давая им уйти. Когда он отвлекся, женщинам с детьми удалось покинуть квартиру и запереться в машине скорой. Дождавшись приезда полиции и задержания дебошира, медики доставили ребенка в травмпункт, сообщила «Уралинформбюро» пресс-секретарь горздрава Ирина Пономарева.

Вечером 13 февраля другая бригада выехала на вызов к женщине с болями в груди. По словам врача-кардиолога Вячеслава Гавриша, когда пациентке начали делать электрокардиограмму, из смежной комнаты вышел ее бывший муж. Он курил, матерился и грозился пристрелить медиков.

Неожиданно буян схватил нож и замахнулся, чтобы ударить кардиолога в спину. Фельдшер Иван Питиркин, занимающийся джиуджитсу, успел скрутить хулигана. Дебошира забрала полиция, а женщину доставили в больницу с острым коронарным синдромом.

По данным фактам ведутся доследственные проверки, сообщили «Уралинформбюро» в СУ СКР.

По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Александра Васильева, с начала года зафиксировано три нападения на бригады СМП и шесть случаев угроз. Вызывать полицию на подмогу пришлось восемь раз. За 2016 год произошло 21 нападение и 35 угроз.

А. Васильев считает, что нужно ужесточать наказание за нападки на медиков, приравняв их к полицейским. Пока же за подобное деяние штрафуют и отправляют на исправительные работы.

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