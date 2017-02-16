Челябинец набросился на кардиолога с ножом
Медика спас коллега.
Медика спас коллега.
В Челябинске участились нападения на бригады скорой помощи. Два последних случая произошли в Металлургическом районе с разницей в день.
12 февраля две
Чтобы утихомирить домашнего тирана, вызвали полицию. Мужчина тем временем начал натравливать на врачей овчарку, не давая им уйти. Когда он отвлекся, женщинам с детьми удалось покинуть квартиру и запереться в машине скорой. Дождавшись приезда полиции и задержания дебошира, медики доставили ребенка в травмпункт, сообщила «Уралинформбюро»
Вечером 13 февраля другая бригада выехала на вызов к женщине с болями в груди. По словам
Неожиданно буян схватил нож и замахнулся, чтобы ударить кардиолога в спину. Фельдшер Иван Питиркин, занимающийся джиуджитсу, успел скрутить хулигана. Дебошира забрала полиция, а женщину доставили в больницу с острым коронарным синдромом.
По данным фактам ведутся доследственные проверки, сообщили «Уралинформбюро» в СУ СКР.
По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Александра Васильева, с начала года зафиксировано три нападения на бригады СМП и шесть случаев угроз. Вызывать полицию на подмогу пришлось восемь раз. За 2016 год произошло 21 нападение и 35 угроз.
А. Васильев считает, что нужно ужесточать наказание за нападки на медиков, приравняв их к полицейским. Пока же за подобное деяние штрафуют и отправляют на исправительные работы.