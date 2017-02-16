В Воронеже поймали карманника, обворовывшего женщин в маршрутках

По данным полиции, мужчина в транспорте украл кошелек у 20-летней девушки. Внутри были 500 рублей и банковские карточки. Похищенное удалось изъять.

В отделе полиции выяснили, что этот же мужчина до этого вечером в маршрутке на улице Небольсина украл у 25-летней женщины кошелек, в котором были 6300 рублей.

«В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

По факту ЧП возбудили уголовные дела за кражи (ч.2, ст. 158 УК РФ). Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Полицейские отмечают, что кражи в автобусах и маршрутах — одни из самых распространенных преступлений. Чаще всего похищают кошельки и мобильники из карманов и сумок.