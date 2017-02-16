Напавший на скорую в Петербурге решает вопрос о примирении сторон

По данным следствия, днем 17 января 45-летний генеральный директор ООО «Интерфудлоджик» Самир Сеидов у дома 1 по Михайловской улице в ходе дорожного конфликта на проезжей части, используя нож, угрожал убийством водителю скорой помощи. Инциденту предшествовал наезд «скорой» на стоявший Mercedes Сеидова.

В четверг состоялось предварительное заседание по делу. Из материалов дела следует, что Сеидов ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Гособвинитель против особого порядка не возражал, просил продлить срок содержания под стражей на полгода. Защита просила изменить меру пресечения и заявила, что подсудимый вину признал, какого-либо воздействия на свидетелей и потерпевших оказывать не собирается.