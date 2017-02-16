Напавший на скорую в Петербурге решает вопрос о примирении сторон

По данным следствия, днем 17 января 45-летний генеральный директор ООО «Интерфудлоджик» Самир Сеидов у дома 1 по Михайловской улице в ходе дорожного конфликта на проезжей части, используя нож, угрожал убийством водителю скорой помощи. Инциденту предшествовал наезд «скорой» на стоявший Mercedes Сеидова.
В четверг состоялось предварительное заседание по делу. Из материалов дела следует, что Сеидов ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Гособвинитель против особого порядка не возражал, просил продлить срок содержания под стражей на полгода. Защита просила изменить меру пресечения и заявила, что подсудимый вину признал, какого-либо воздействия на свидетелей и потерпевших оказывать не собирается.
Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости из суда, в ходе заседании один из защитников Сеидова сообщил судье, что его подзащитный в настоящее время решает вопрос о примирении сторон по статье обвинения «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Сеидову также вменяется статья «хулиганство с применением оружия».
В январе этого года глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны «получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов». Всем следственным подразделениям СК поручено незамедлительно реагировать на каждый подобный случай и принимать соответствующие меры.