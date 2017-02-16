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12:48 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В метро на станции «Площадь Александра Невского» умер пассажир

Мужчина упал замертво у выхода в город.

Источник: РИА "Новости"

В петербургском метро умер пассажир, передает АН «Оперативное прикрытие». Несчастный случай произошел около 14.00 15 февраля в вестибюле станции «Площадь Александра Невского-2».

Мужчина 50 лет на вид внезапно упал у выхода из подземки в город. Сотрудники метрополитена вызвали на место происшествия скорую помощью. Спасти пассажира не удалось: бригаде медиков оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Труп доставлен в морг. Личность погибшего и причины его смерти устанавливаются.

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