В метро на станции «Площадь Александра Невского» умер пассажир

В петербургском метро умер пассажир, передает АН «Оперативное прикрытие». Несчастный случай произошел около 14.00 15 февраля в вестибюле станции «Площадь Александра Невского-2».

Мужчина 50 лет на вид внезапно упал у выхода из подземки в город. Сотрудники метрополитена вызвали на место происшествия скорую помощью. Спасти пассажира не удалось: бригаде медиков оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Труп доставлен в морг. Личность погибшего и причины его смерти устанавливаются.