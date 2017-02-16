В Башкирии дерево упало на рабочего, пострадавшего парализовало

Пострадавший получил перелом позвоночника, у него отказали ноги. Несчастный случай произошел на территории Аршинского лесничества, участок которого арендовал предприниматель. Он не сообщил о произошедшем в Гострудинспекцию. В госорган обратился пострадавший. Выяснилось, что с работником не был заключен трудовой договор, он не получил средства защиты и инструкцию по охране труда. Тем не менее, несчастный случай был связан с производством, вследствие чего виновные лица привлечены к штрафам, а пострадавший сможет потребовать компенсации ущерба, сообщили в Гострудинспекции РБ.