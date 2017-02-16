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13:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии дерево упало на рабочего, пострадавшего парализовало

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Белорецком районе республики во время лесозаготовительных работ на рабочего упало вырванное с корнем дерево высотой около 7 метров.

Пострадавший получил перелом позвоночника, у него отказали ноги. Несчастный случай произошел на территории Аршинского лесничества, участок которого арендовал предприниматель. Он не сообщил о произошедшем в Гострудинспекцию. В госорган обратился пострадавший. Выяснилось, что с работником не был заключен трудовой договор, он не получил средства защиты и инструкцию по охране труда. Тем не менее, несчастный случай был связан с производством, вследствие чего виновные лица привлечены к штрафам, а пострадавший сможет потребовать компенсации ущерба, сообщили в Гострудинспекции РБ.

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