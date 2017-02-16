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13:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

Под Казанью на Волге нашли мертвого рыбака

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Под Казанью на Волге найден мертвым рыбак, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

15 февраля в десять часов вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что пропал 55-летний мужчина, который ранним утром отправился рыбачить на Казанку в район Солдатского пляжа или Кировской дамбы. Телефон с собой мужчина не взял.

Родственники предупредили спасателей, что некоторое время назад мужчина перенес инсульт.

В результате поисков сотрудники ЗПСО № 2 обнаружили тело 55-летнего рыбака в 300 метрах от железнодорожного моста на реке Волге. Тело мужчины доставили в Центр ГИМС, медики констатировали его смерть.

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